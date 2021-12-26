Эстонский профессор считает вакцину Moderna эффективней вакцины Pfizer в качестве бустера

ТАЛЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса бустерной дозой вакцины Spikevax американской компании Moderna дает лучшую защиту от коронавируса, чем препаратом Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Такое мнение выразил в воскресенье профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс.

"Разница не очень большая, но Moderna явно лучше, чем [вакцина производства компании] Pfizer, потому что она действует дольше, и защита также лучше", - сказал он газете Postimees.

По словам Меритса, бустерная доза вакцины Moderna дает на 10% лучшую защиту, чем препарат Pfizer и BioNTech.

"Конечно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, - добавил Меритс. - У Moderna больше побочных эффектов, которые, правда, связывают с теми, кто младше 30 лет, и прежде всего с мужчинами. В группах риска, насколько мне известно, разницы с другими вакцинами нет. Эта вакцина также является самой дорогой из существующих".

Хотя бы одну прививку от коронавируса в Эстонии сделали 839 578 человек, что составляет более 63% населения страны, при этом 813 284 жителя завершили курс вакцинации.