Колонна Дедов Морозов и Снегурочек прошлась по Екатеринбургу, даря прохожим подарки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Колонна Дедов Морозов, Снегурочек и их сказочных помощников прошлась по Екатеринбургу, поздравив горожан с наступающим Новым годом. Они подарили жителям подарки - сладости и сувениры. Акция стала завершением мероприятий благотворительного проекта "Елка желаний - 2022", сообщили в воскресенье на странице добровольческого движения "Дорогами добра" во "ВКонтакте".

"Елка желаний - 2022" подходит к концу. <…> В завершение доброй акции колонна Дедов Морозов, Снегурочек и их помощники вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы поздравить прохожих с наступающим праздником. <…> Жители Екатеринбурга с удовольствием присоединились к новогоднему карнавалу. Без подарка и хорошего настроения не остался никто", - говорится в сообщении.

Также сказочные персонажи устроили для жителей и гостей Екатеринбурга танцевальный флешмоб в центре города.

В этом году, как сообщал ранее руководитель добровольческого движения "Дорогами добра", автор и организатор благотворительной акции "Елка желаний" Валерий Басай, в оргкомитет поступило около 3 тыс. заявок от детей в сложной жизненной ситуации для участия в благотворительной акции. Еще около сотни заявок пришло от ветеранов Великой Отечественной войны. Самыми популярными просьбами от детей стали стали смарт-часы, куклы, машинки на дистанционном управлении и конструкторы Lego.

"Елка желаний" - ежегодный благотворительный проект движения "Дорогами добра", задачей которого является поддержка детей в сложной жизненной ситуации: дети-сироты, дети-инвалиды, дети из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей.