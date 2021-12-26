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Движение для всего транспорта на трассе М-5 в Оренбургской области возобновили

Погодные условия в регионе улучшились

ТАСС, 26 декабря. Движение на участке трассы М-5 в Северном районе Оренбургской области возобновлено для всех типов транспортных средств. Об этом сообщает УМВД РФ по Оренбургской области.

"В связи с улучшением погодных и дорожных условий 26 декабря 2021 года в 22:00 снято ранее введенное ограничение движения для всех типов транспортных средств на участке с км 1194+500 по км 1251+068 автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (Северный район Оренбургской области)", - сообщает пресс-служба.

В Оренбургской области в воскресенье облачно с прояснениями, в большинстве районов - снег, местами сильный. Объявлено штормовое предупреждение.

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