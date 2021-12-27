Школы Москвы смогут уйти на каникулы с 27 декабря по решению руководства учреждений

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы порекомендовали столичным школам уйти на каникулы с 27 декабря по 9 января. Такая мера направлена на укрепление тенденции по снижению заболеваемости в городе.

"Департамент образования и науки Москвы рекомендовал школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Данное решение школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учетом мнения этого коллегиального органа управления. Отметим, что продление осенних каникул показало, что двухнедельное разобщение детей крайне эффективно для разрыва цепочки распространения заболевания COVID-19 среди школьников", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В ведомстве добавили, что для того, чтобы все запланированные путешествия состоялись, важно сохранить здоровье и возможность передвижения, не ограниченную карантинными мерами. Мера направлена на укрепление тенденции по снижению заболеваемости в городе.

В период с 27 по 30 декабря для учащихся начальных классов будут работать дежурные группы. Детские сады и колледжи продолжают работать в штатном режиме.