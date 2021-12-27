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Вылеты четырех авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержаны из-за метеоусловий

В настоящий момент Камчатка находится под влиянием циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Вылеты четырех рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки.

Задерживаются вылеты рейсов в Усть-Хайрюзово, Тиличики, Палану, Тигиль. Рейс в Палану задерживается с 24 декабря.

В настоящий момент Камчатка находится под влиянием циклона. Он принес на полуостров снег и порывистый ветер. В краевой столице отменены уроки для первой смены.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

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