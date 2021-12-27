Эксперт: сохранение условий хранения гражданского оружия даст стимул производителям

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Принятое в начале декабря решение Росгвардии о сохранении условий хранения гражданского оружия для юридических лиц позволит стимулировать производителей. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Союза российских оружейников (СРО) имени М. Т. Калашникова Владимир Жихарев.

"Ранее было принято решение об ужесточении условий хранения оружия как физическим, так и юридическим лицам. Однако впервые за многие годы Росгвардия, несмотря на принятый закон № 231-ФЗ, несмотря на оказываемое давление, подошла к введению поправок очень взвешено. Новые повышенные требования распространяются только на вновь вводимые оружейные комнаты - владельцам оружия не надо будет переделывать имеющиеся места хранения", - сообщил Жихарев.

Новый подход к хранению оружия позволяет всем юридическим лицам, владеющим оружием, не переделывать в одночасье места хранения, а сделать этот процесс плавным и планировать свои расходы в этом направлении на несколько лет вперед, отметил Жихарев. "В условиях санкционного давления и тех проблем, которые переживает оружейная отрасль, подобный незапретительный подход действительно является подарком на Новый год всем юридическим лицам, использующим [гражданское стрелковое] оружие", - сказал исполнительный директор СРО.

Летом 2021 года были приняты поправки в закон "Об оружии". В него было добавлено положение о запрете продажи охотничьего оружия гражданам, не достигшим 21 года, введены дополнительные ограничения в отношении полуавтоматического оружия, а также оружия со сверловкой "Ланкастер" и "Парадокс", введены повышенные меры ответственности.