В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Повышенная опасность схода лавин объявлена в горных районах Камчатки из-за циклона, сообщается на сайте регионального противолавинного центра.

Отмечается, что лавинная опасность объявлена в период с 12:00 27 декабря по 30 декабря включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский, Ключевской группы вулканов.

Очередной циклон подошел к берегам Камчатки в ночь на воскресенье. Он принес на полуостров метель и ветер порывами до 17 м/с. Отменены занятия в школах, задержаны вылеты четырех рейсов.