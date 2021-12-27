Мобильный пункт обогрева развернули на федеральной трассе на Камчатке из-за циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Мобильный пункт обогрева развернули спасатели на федеральной трассе "Морпорт - Аэропорт" на Камчатке из-за снежного циклона, который осложнил ситуация на дорогах в крае, сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

"Для максимально быстрого реагирования на возможные происшествия в Петропавловск-Камчатском городском округе организованно патрулирование дорог двумя группами спасателей. Первая группа, от специализированной пожарно-спасательной части, на снегоболотоходе "Бобр" дежурит в районе первой станции скорой медицинской помощи. Вторая группа спасателей, от поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, на снегоболотоходе "Лось" дежурит в районе второй станции скорой медицинской помощи. На 17 км трассы "Морпорт - Аэропорт", развернут мобильный пункт обогрева. В теплых палатках водители могут выпить горячего чая, согреться и продолжить свой путь", - говорится в сообщении.

Циклон усилил свое влияние на столицу Камчатки. Наблюдаются заторы на дорогах. На магистралях работает снегоуборочная техника. Отменили занятия в школах и учреждениях дополнительного образования, задержали вылеты четырех рейсов.