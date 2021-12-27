Во ВЦИОМ заявили, что свыше половины россиян делали спонтанные покупки

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более половины жителей России (57%) совершали спонтанные покупки, чаще их делают женщины. При этом большинство (82%) считает, что спонтанно купленные товары более полезны, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным опроса, половина россиян (53%) стараются придерживаться заранее составленного списка покупок, но могут купить что-то еще, 21% делают покупки по заранее подготовленному списку, 22% не планируют покупки, а определяются на месте.

"Больше половины опрошенных россиян (57%) совершали спонтанные, импульсивные покупки, 60% - среди представительниц прекрасного пола, 79% - среди молодых людей 18-24 лет. Две трети респондентов (68%) делают такие покупки примерно раз в несколько месяцев или реже, 21% - раз в месяц, 7% - каждую неделю. При этом 43% опрошенных ни разу не приобретали товар без раздумий", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что из последних приобретенных товаров склонные к импульсивным покупкам россияне выделили одежду (14%), продукты (9%), бытовую технику (6%), сладости (5%) и товары для дома (5%). Женщины спонтанно покупают одежду (17%), косметику и продукты (по 8%), мужчины - продукты (10%), вещи (9%) и электронику или гаджеты (8%).

Чаще всего россияне совершают импульсивные покупки, находясь в одиночестве (60%) или с кем-то из родных, друзей или коллег (30%), затруднились ответить 11% опрошенных. Подавляющее большинство респондентов (82%) посчитали спонтанно купленные товары чаще полезными, 13% - бесполезными.

Исследование показало, что более половины респондентов (63%) не предпринимают никаких мер для того, чтобы избежать спонтанных покупок, треть (33%) все-таки предпринимают попытки. В качестве мер по избеганию спонтанных покупок россияне назвали необходимость брать с собой в магазин ограниченную сумму и более тщательно обдумывать покупки (по 19%), готовить список покупок (18%), исключать возможность ходить в магазин (13%), ограничивать и сдерживать себя (10%), откладывать покупки (5%).

Об опросе

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 декабря 2021 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.