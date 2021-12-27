Россияне назвали размер своих расходов на новогодние подарки близким и коллегам

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россияне планируют потратить на новогодние подарки коллегам до 2 тыс. рублей, близким - от 5 тыс. рублей, свидетельствуют данные опроса, проведенного платформой онлайн-рекрутинга в России hh.ru и мультисервисным оператором логистических услуг ПЭК (есть в распоряжении ТАСС).

В опросе приняли участие 1 870 респондентов из всех федеральных округов - 51% женщины и 49% мужчины.

"Из числа респондентов, планирующих порадовать коллег новогодним подарком, треть (33%) рассчитывают уложиться в 1-2 тыс. руб. в расчете на одного человека. Почти столько же (31%) - в сумму до 1 тыс. руб. Каждый восьмой (12%) - в 2-4 тыс. руб., 4% - в 4-5 тыс. руб., а 6% - в сумму от 5 тыс. руб. Еще 12% пока не определились со стоимостью подарка", - сказано в опросе.

На новогодний подарок для родных и близких относительное большинство респондентов (47%) планируют потратить свыше 5 тыс. руб. в расчете на одного человека. 18% планируют уложиться в 2-4 тыс. руб. Еще 16% - 4-5 тыс. руб., 14% - 1-2 тыс. руб., 4% рассчитывают купить подарок менее 1 тыс. руб. В целом подарить подарок родным и близким планируют 81% опрошенных. При этом с идеей подарка определился лишь каждый второй. Порядка 12% не планируют поздравлять близких с Новым годом, а 7% купят подарок лишь в случае, если им выплатят новогоднюю премию.

По данным опроса, дарить подарки на Новый год принято в коллективах 68% россиян. Как правило, это коллективы с преобладанием женщин (71% против 50%). Чаще всего дарить друг другу подарки принято среди работников сферы найма (81%), юристов (69%), административного персонала (68%), работников сельского хозяйства (66%) и банковских служащих (63%).

Свыше половины опрошенных (53%) купили или планируют купить новогодние подарки онлайн, почти треть (32%) отдали (или отдадут) предпочтение физическим магазинам, а оставшиеся 15% еще не знают, как и где они будут покупать подарки. Для большинства респондентов (64%) в целом не важно, когда дарить подарок родным или коллегам - перед Новым годом или в любой другой день после него. Но для заметной доли - для каждого третьего (36%) - принципиально доставить подарок в определенный срок. Свыше половины респондентов (51%) собираются доставить подарки лично, тогда как почти половина (46%) собираются воспользоваться удаленной доставкой. 3% пока не знают, как они будут доставлять подарки.