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В Приморье число случаев заражения коронавирусом превысило 100 тыс.

За последние сутки заболели 440 человек

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. Количество случаев заражения коронавирусом в Приморье с начала пандемии превысило 100 тыс. По данным регионального правительства, 27 декабря общее число заболевших составило 100 322 человека, у 440 жителей инфекцию выявили за последние сутки.

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"Всего [зарегистрировано] 100 322 случая заражения, 440 - за сутки. Выздоровели 83 957 [человек], 195 - за сутки. Умерли 1 529 [граждан], шесть - за сутки", - сообщается в Telegram-канале правительства.

По данным Приморскстата, в регионе проживает 1,87 млн человек, более 22% - в сельской местности.

План вакцинации в крае выполнили более чем на 70%, прививки получили 899 015 человек.

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РоссияПриморский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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