В Приморье число случаев заражения коронавирусом превысило 100 тыс.

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. Количество случаев заражения коронавирусом в Приморье с начала пандемии превысило 100 тыс. По данным регионального правительства, 27 декабря общее число заболевших составило 100 322 человека, у 440 жителей инфекцию выявили за последние сутки.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Всего [зарегистрировано] 100 322 случая заражения, 440 - за сутки. Выздоровели 83 957 [человек], 195 - за сутки. Умерли 1 529 [граждан], шесть - за сутки", - сообщается в Telegram-канале правительства.

По данным Приморскстата, в регионе проживает 1,87 млн человек, более 22% - в сельской местности.

План вакцинации в крае выполнили более чем на 70%, прививки получили 899 015 человек.