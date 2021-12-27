Все дома Улан-Удэ подключили к теплоснабжению

УЛАН-УДЭ, 27 декабря. /ТАСС/. Теплоснабжение восстановлено во всех жилых домах и социальных объектах Улан-Удэ, оказавшихся в зоне ограничения тепла после аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе Бурятии.

"Все жилые дома и социальные учреждения подключены к теплоснабжению в полном объеме", - сообщили в оперштабе.

Кроме того, восстановлено горячее водоснабжение во всех социальных и лечебных учреждениях.

Продолжается поэтапная подача горячей воды в жилые дома. "По состоянию на 08:00 (03:00 мск) к горячему водоснабжению подключено 1 213 многоквартирных домов Улан-Удэ: 350 в Железнодорожном районе, 109 в Советском районе, 7 544 в Октябрьском районе, - уточнили в оперштабе. - Сегодня в плане подключение всех оставшихся 180 жилых домов".

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием, это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Силами МЧС возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, в результате аварии было ограничено теплоснабжение около 1 тыс. домов, ограничена подача горячей воды.

В четверг был введен режим ЧС регионального уровня. В субботу он был переведен на режим ЧС муниципального значения.