Движение всех видов транспорта возобновили на подъезде к Оренбургу со стороны Самары

ОРЕНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Движение на федеральной трассе М-5 "Урал" - подъезд к Оренбургу - открыли на участке, закрытом для всех видов транспорта из-за метели и низкой видимости в Оренбургской области. Об этом журналистам сообщили в ФКУ Упрдор "Приуралье".

"С 06:00 (04:00 мск) 27 декабря 2021 года движение возобновлено на ранее закрытом для всех типов транспортных средств участке с 310 км (н. п. Новосергиевка) по 405 км (н. п. Черноречье) федеральной трассы М-5 "Урал" (подъезд к городу Оренбург) в Оренбургской области", - сказано в распространенном сообщении.

По данным ведомства, в Оренбургской области остается закрытым для проезда всех видов транспорта участок федеральной трассы М-5 "Урал" между населенными пунктами Краснощеково и Гай в направлении от Оренбурга до Орска. Его протяженность составляет около 90 км.

В области действует штормовое предупреждение. Причина - метель с ухудшением видимости до 50-100 м и очень сильный ветер с порывами до 25-27 м/с.