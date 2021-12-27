В Москве 27 декабря ожидается облачная погода, гололедица и до минус девяти градусов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до минус девяти градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от семи до девяти градусов мороза. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 13 градусов.

В Подмосковье в понедельник днем ожидаются морозы до 12 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 16 градусов.

Ветер западный и юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе и области в связи с гололедицей до 23:00 вечера понедельника.