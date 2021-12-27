На Камчатке спасли снегоходчика, который около суток провел в метели у подножия вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Камчатские спасатели пришли на выручку снегоходчику, который во время метели потерялся около Авачинского вулкана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

26 декабря в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о пропаже мужчины на снегоходе в районе Авачинского вулкана. Его попутчики вернулись на базу, а снегоходчик потерялся в начавшейся метели.

"На выручку мужчине на технике высокой проходимости "Вепрь" и снегоходах отправилась дежурная смена краевого поисково-спасательного отряда. Спасатели несколько раз в условиях нулевой видимости пытались пробиться к месту, где ориентировочно мог находиться пропавший мужчина. Была обследована местность поймы Сухого ручья, а также подножье вулкана Авачинский - всего около 15 км. Около полуночи поиски пришлось приостановить до наступления светлого времени суток. Утром 27 декабря спасатели продолжили работы и в течение часа мужчина был обнаружен", - говорится в сообщении.

Мужчина жив, его здоровью ничего не угрожает.

Камчатка находится во власти циклона - в большинстве районов края снег и ветер. В горах объявили лавинную опасность.