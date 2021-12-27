Движение транспорта возобновили на трассе М-5 в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Ограниченное 26 декабря из-за снегопада движение автобусов, маршрутных и легковых такси, большегрузов на трассе М-5 "Урал" в Челябинской области возобновили в полном объеме, говорится в сообщении, распространенном в понедельник отделением пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Челябинской области.

"Введенное накануне ограничение на участке с 1 548-го км по 1796-й км (от города Аши до развязки на город Чебаркуль) автодороги федерального значения М-5 "Урал" снято, движение транспорта осуществляется в рабочем порядке с 06:30 (04:30 мск) утра", - говорится в сообщении.