Паромная переправа между Сахалином и материком возобновила работу

ХАБАРОВСК, 27 декабря. /ТАСС/. Работу паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), соединяющей остров с материком, возобновили с улучшением погоды. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе, с 12:30 (сах, 04:30 мск) 27 декабря паромная переправа Ванино-Холмск работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Переправу закрыли 24 декабря из-за непогоды. С конца прошлой недели на Сахалине шел снег, скорость ветра в разных районах отмечалась от 17 до 28 м/с, сейчас погода улучшилась.