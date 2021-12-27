Психолог назвал главное приобретение человека в период пандемии

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Пандемия привнесла в жизни многих людей неопределенность и неизвестность, что впоследствии стало причиной повышенного уровня стресса и тревожности среди населения. Однако часто меняющиеся условия и необходимость соблюдения определенных правил научили граждан саморегуляции и самоорганизации, сообщил ТАСС декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, директор Психологического института РАО, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России, доктор психологических наук, профессор Юрий Зинченко.

"Психика людей весьма адаптивна и направлена на то, чтобы мы психически и физически как можно скорее вернулись в зону собственного комфорта. Поэтому самое главное приобретение человека в период пандемии - это саморегуляция. Именно благодаря ей мы смогли научиться организовывать свою жизнь в неизвестных ранее условиях и даже повысить собственную эффективность и успешность новыми способами, овладеть новыми навыками, хобби", - отметил он.

Зинченко пояснил, что в начале пандемии факультет психологии МГУ совместно с ведущими вузами России запустили уникальный исследовательский проект "Исследуем дома", который позволил изучить изменения в эмоциональной и когнитивной сферах у студентов, аспирантов, преподавателей и других социальных и профессиональных групп в период самоизоляции. Исследование, в котором приняли участие 100 тыс. человек, показало, что уровень тревожности и стресса значительно повысились в начале пандемии и режима самоизоляции. Эксперт отметил, что это было связно со сложным периодом адаптации к новым неизвестным условиям. "Мы не знали, что будет через день, два, и надеялись, что это краткосрочные изменения, поэтому часто не пытались даже направить свои эмоции и мотивы на ориентацию в новых условиях. Пытались просто переждать. А неизвестность и новые условия не заканчивались", - сказал эксперт.

"И тогда наступил момент, когда с помощью нашей саморегуляции и самоорганизации мы начали учиться жить в этой ситуации неопределенности, работать на удаленке, включаться в образовательный процесс детей, создавать дома зоны для работы и отдыха и многое другое, что стало отличными лайфхаками пандемии. В этот период по результатам нашего исследования, уровень стресса и тревожности снизился и достиг значений 2019 года, когда мы еще не знали про коронавирус и его последствия", - добавил он.

Последующие волны

Во время второй волны пандемии уровень тревожности и стресса снова повысился у многих социальных групп населения, рассказал Зинченко. По его словам, это было связано в том числе и с ожиданиями людей, так как все надеялись, что новых волн не будет и можно будет вернуться к прежней жизни: "Когда оказалось, что вирус не отступает и нам снова предстоит жить в ограничениях и неизвестности, многие, конечно же, снова испытали страх перед неопределенным будущим, переживали за то, что привычное ранее планирование своей жизни не может быть полностью контролируемым и зависит от многих внешних факторов, резких изменений и ситуации с распространением вируса".

Последние результаты исследования, полученные в ноябре 2021 года, также свидетельствуют о том, что уровень стресса и тревоги находится на высоком уровне, примерно, как и в начале пандемии. "Мы подустали за этот год, особенно от динамики изменений, от того, что не всегда можем контролировать собственную жизнь и взаимодействие с близкими, родными. Но это состояние уже сейчас можно и нужно перенаправить в позитивное русло, обратив внимание на то, в чем мы стали лучше, чему научились и что теперь умеем благодаря пандемии", - сообщил психолог.

Позитивные стороны

При этом эксперт отмечает, что пандемия стала катализатором приобретения гражданами новых полезных навыков и компетенций. "Мы научились находить способы компенсировать ограничения инновационными способами, развили свои IT-компетенции, научились ценить живое общение, обустраивать дом, самоорганизовывать свою жизнь, развиваться в новых направлениях, о которых раньше могли даже не задумываться", - констатировал Зинченко.

Кроме того, пандемия научила быть внимательными к своему организму: как к физическому, так и психическому здоровью. "Да, мы устаем от ограничений, но мы научились носить маски и соблюдать дистанцию, ощутили собственную психологическую безопасность в окружении тех, кто соблюдает рекомендации Роспотребнадзора. Мы стали более социально ответственными, проявили интерес к волонтерству, желанию помочь другому и обезопасить других от опасностей вируса. Это очень важные социально-психологические навыки, которые обязательно помогут нам сохранить психологическое благополучие и стабильность общества", - отметил психолог.

Нужно найти смысл

"Любой кризис - пусть к развитию. И любой стресс вызывает в нас и негативные, и позитивные переживания. Главный залог позитивного выхода из любого кризиса - найти личностный смысл в развитии себя и того, что вокруг. Это значит, что сейчас, в преддверии Нового года, мы можем потратить время на то, чтобы похвалить себя за успехи в этот непростой год, и наметить уже сейчас направления, которые будем изучать, исследовать, осваивать и покорять в будущем году, который будет таким, каким мы его захотим сделать и окрасить. Чем больше позитивных мыслей и мотивов, тем меньше возможности мы дадим негативным состояниям для овладения нашей психикой", - заключил Зинченко.