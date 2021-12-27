В Якутии разработали проект закона о поддержке оленеводства

ЯКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Проект федерального закона о поддержке северного домашнего оленеводства разработали представители Якутии, его планируют внести в Госдуму в феврале 2022 года. Об этом сообщила ТАСС председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики парламента республики Елена Голомарева.

"Законопроект направлен на повышение уровня и качества жизни работников отрасли, создание условий для устойчивого развития северного домашнего оленеводства. Он будет внесен на рассмотрение Госдумы, по предварительным данным, в феврале следующего года", - сказала Елена Голомарева.

По ее словам, на проект закона поступили предложения и заключения из 15 регионов России. В частности, к работе над проектом закона привлекли юристов из Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Проект федерального закона устанавливает правовые основы развития северного домашнего оленеводства как сельскохозяйственной деятельности, а также деятельности, направленной на сохранение домашних северных оленей и традиционного уклада жизни народов Севера.

Оленеводство распространено в арктических регионах России. Большая часть поголовья домашних северных оленей приходится на Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутию, Чукотку, Ненецкий автономный округ и Красноярский край. Круглогодично в Арктике кочуют около 20 тыс. представителей коренных малочисленных народов.