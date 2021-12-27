В Токио отменили новогодние торжества на одном из самых оживленных в мире перекрестков

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Токио отменили традиционную церемонию обратного отсчета времени перед наступлением Нового года на перекрестке перед железнодорожной станцией Сибуя, который считается одним из самых оживленных в мире. Это сделано уже второй год подряд в рамках борьбы с распространением коронавируса, об этом объявлено в понедельник на сайте администрации соответствующего токийского района.

Призывы не приходить на перекресток Сибуя транслируются сейчас в Японии по популярным социальным сетям. При этом в новогоднюю ночь предполагается направить туда дополнительные силы полиции. В районе перекрестка 31 декабря в 23:00 будут также отключены 13 расположенных там гигантских экранов, на которых непрерывно транслируется реклама, видеоклипы и прочее. Это также сделано для того, чтобы не привлекать людей в эту зону и избежать там обычного скопления народа.

По перекрестку перед станцией Сибуя на зеленый свет, т.е. каждые две минуты, проходит в среднем по 3 тыс. человек. В праздничные и выходные дни он пропускает через себя до 390 тыс. человек в сутки. В новогоднюю ночь в районе перекрестка в предыдущие годы собирались десятки тысяч жителей Токио и туристов.

Распространение коронавируса в последнее время в Японии заметно спало. В частности, в воскресенье было зафиксировано по всей стране всего 58 новых заражений, не было ни одного умершего с диагнозом COVID-19. Однако японские власти призывают не ослаблять меры предосторожности и предупреждают о вероятности новой вспышки распространения коронавируса, в частности его нового штамма "омикрон".