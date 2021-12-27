Хуснуллин: количество допустимых долей промилле алкоголя в крови у водителя нужно снизить

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает необходимым снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Такое мнение он выразил в интервью газете "Ведомости", опубликованном в понедельник.

"Статистика по гибели людей в "пьяных" ДТП - это страшные цифры. Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, - уже потенциальные смертники", - рассказал вице-премьер, комментируя новую стратегию развития транспортного комплекса, затрагивающую вопросы штрафов для водителей.

Он отметил, что это нужно регулировать, добавив, что однозначного решения ни по скорости, ни по алкоголю нет. По словам Хуснуллина, часть комиссии выступает за то, чтобы все-таки ужесточать это, часть за то, чтобы оставить тот же показатель в вопросе снижения нештрафуемого порога превышения скорости. "Мы договорились так: посчитаем в экспериментальных регионах, что жизнь покажет. Если мера даст существенное сокращение травматизма и гибели людей, тогда мы на это пойдем, если не даст, то нет. Это как с техосмотром, например. Мы посчитали, что лучше отменить техосмотр, потому что риски от того, что не провели техосмотр, меньше 1%", - пояснил он.