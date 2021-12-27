В Европейском бюро ВОЗ не называют сроков окончания пандемии коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 27 декабря. /ТАСС/. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге не берется предсказать, когда закончится пандемия коронавируса. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ТАСС.

"Я не могу сказать, увидим ли мы в будущем новые или более опасные варианты [коронавируса SARS-CoV-2]. Я не знаю, когда именно пандемия закончится, но могу сказать, как это произойдет. Пандемия закончится, когда мы сможем охватить вакцинацией 70% мирового населения. Она завершится, когда мы сможем разработать эффективные и безопасные противовирусные препараты для лечения людей, заразившихся ковидом", - отметил он.

Клюге также подчеркнул, что для завершения пандемии необходимо укрепление систем здравоохранения в мире и обучение будущих медицинских работников тому, как лучше подготовиться к следующей пандемии. "Пандемия закончится, когда мы перестанем реагировать на [ковидный] кризис как отдельные национальные государства и выступим против нее все вместе, как одна семья. Она закончится, когда все без исключения вооружатся наукой и возьмут на себя ответственность за свои действия", - продолжил он.

По его словам, ковид, вероятно, станет эндемическим, как грипп или четыре других типа коронавируса, вызывающих простуду.

"Мы ожидаем, что сочетание естественного и приобретенного в результате вакцинации иммунитета в конечном итоге поможет положить конец этой пандемии. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы подавить распространение вируса и продолжить нашу жизнь. Возможно, мы никогда не избавимся от ковида, но мы определенно сможем избавиться от пандемии", - подытожил он.