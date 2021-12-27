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Пандемия COVID-19

В Европейском бюро ВОЗ не называют сроков окончания пандемии коронавируса

По мнению директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, ковид станет эндемическим, как грипп или четыре других типа коронавируса, вызывающих простуду

СТОКГОЛЬМ, 27 декабря. /ТАСС/. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге не берется предсказать, когда закончится пандемия коронавируса. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ТАСС.

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Ханс Клюге:

"Я не могу сказать, увидим ли мы в будущем новые или более опасные варианты [коронавируса SARS-CoV-2]. Я не знаю, когда именно пандемия закончится, но могу сказать, как это произойдет. Пандемия закончится, когда мы сможем охватить вакцинацией 70% мирового населения. Она завершится, когда мы сможем разработать эффективные и безопасные противовирусные препараты для лечения людей, заразившихся ковидом", - отметил он.

Клюге также подчеркнул, что для завершения пандемии необходимо укрепление систем здравоохранения в мире и обучение будущих медицинских работников тому, как лучше подготовиться к следующей пандемии. "Пандемия закончится, когда мы перестанем реагировать на [ковидный] кризис как отдельные национальные государства и выступим против нее все вместе, как одна семья. Она закончится, когда все без исключения вооружатся наукой и возьмут на себя ответственность за свои действия", - продолжил он.

По его словам, ковид, вероятно, станет эндемическим, как грипп или четыре других типа коронавируса, вызывающих простуду.

"Мы ожидаем, что сочетание естественного и приобретенного в результате вакцинации иммунитета в конечном итоге поможет положить конец этой пандемии. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы подавить распространение вируса и продолжить нашу жизнь. Возможно, мы никогда не избавимся от ковида, но мы определенно сможем избавиться от пандемии", - подытожил он.

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ШвецияРоссияПандемия COVID-19
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