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Пандемия COVID-19

Директор Европейского бюро ВОЗ ожидает скорого признания вакцины "Спутник V"

Ханс Клюге считает, такой долгий процесс одобрения российской вакцины является политизацией вопроса

СТОКГОЛЬМ, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге надеется на скорейшее окончание процесса одобрения российской вакцины "Спутник V". Об этом он заявил в интервью ТАСС.

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Ханс Клюге:

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал все юридические соглашения, необходимые для внесения в список препаратов, рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL), в октябре этого года. Подписание этих соглашений является предварительным условием для всех заявителей для начала оценки EUL. ВОЗ и РФПИ встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины, компания обязалась представить подробную дорожную карту для представления данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку этой вакцины. Подача данных ожидается к концу декабря 2021 года, и я надеюсь, что вскоре после этого процесс будет завершен", - отметил он.

Клюге отрицает, что столь длительный процесс одобрения российской вакцины является политизацией вопроса. "Это, безусловно, не политика. ВОЗ - организация, основанная на научных доказательствах. Процесс утверждения вакцины одинаков для всех производителей, которые должны соответствовать тем же критериям, что и все остальные", - считает он.

Глава бюро пояснил, что EUL - это основанная на оценке риска процедура для оценки и внесения в список нелицензированных вакцин, терапевтических средств и средств диагностики in vitro с целью ускорения доступности этих продуктов для людей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. "Процедура является ключевым инструментом для компаний, желающих предоставить свою продукцию для использования во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. ВОЗ относится ко всем заявителям одинаково, используя одни и те же критерии для оценки любого конкретного продукта, в данном случае вакцины от COVID-19", - подытожил он.

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ШвецияРоссияПандемия COVID-19
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