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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что новые препараты намного облегчат борьбу с COVID-19 в 2022 году

Глава Европейского регионального бюро организации отметил, что вакцины следующих поколений будут более эффективными против новых штаммов, которые будут появляться в мире

СТОКГОЛЬМ, 27 декабря. /ТАСС/. Новые препараты против COVID-19 в 2022 году значительно увеличат шансы на выживание тяжелых пациентов, заразившихся новым коронавирусом. Такой прогноз в интервью корреспонденту ТАСС дал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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Ханс Клюге:

"Я воодушевлен новыми противовирусными препаратами, которые, вероятно, появятся на рынке в 2022 году, что значительно увеличит шансы на выживание пациентов, которые попадут в больницу с тяжелым COVID-19", - отметил он.

Клюге также подчеркивает, что вакцины следующих поколений будут более эффективными против новых штаммов, которые будут появляться в мире. "Я не могу предсказывать будущее. Но следует отметить, что нынешние вакцины - это вакцины от COVID-19 первого поколения. Будущие вакцины будут доработаны и адаптированы к новым или появляющимся вариантам, что сделает их более эффективными. Это похоже на то, что уже происходит с вакцинами против гриппа, которые адаптируются к новым штаммам почти ежегодно", - пояснил он.

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