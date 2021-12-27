В ВОЗ заявили, что новые препараты намного облегчат борьбу с COVID-19 в 2022 году

"Я воодушевлен новыми противовирусными препаратами, которые, вероятно, появятся на рынке в 2022 году, что значительно увеличит шансы на выживание пациентов, которые попадут в больницу с тяжелым COVID-19", - отметил он.

Клюге также подчеркивает, что вакцины следующих поколений будут более эффективными против новых штаммов, которые будут появляться в мире. "Я не могу предсказывать будущее. Но следует отметить, что нынешние вакцины - это вакцины от COVID-19 первого поколения. Будущие вакцины будут доработаны и адаптированы к новым или появляющимся вариантам, что сделает их более эффективными. Это похоже на то, что уже происходит с вакцинами против гриппа, которые адаптируются к новым штаммам почти ежегодно", - пояснил он.