На Урале прокуратура обнаружила незаконный крематорий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Прокуратура потребовала закрыть незаконный крематорий, который был обнаружен в ходе проверки в Нижнем Тагиле (Свердловская область) после публикаций СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области в понедельник.

Две недели назад в местных СМИ появилась информация о жалобах жителей Нижнего Тагила на незаконный крематорий, располагающийся рядом с детским садом. "В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нежилом здании на земельном участке, расположенном на улице Трикотажников в городе Нижний Тагил, принадлежащем на праве собственности физическому лицу, ООО "Альянс" эксплуатируется кремационное оборудование. В целях пресечения факта незаконной деятельности, выраженной в нецелевом использовании земельного участка, в оказании негативного воздействия на окружающую среду, природоохранный прокурор обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с исковым заявлением о запрете собственнику и ООО "Альянс" использовать земельный участок и расположенное на нем нежилое здание для организации места погребения - крематория, а также осуществлять деятельность по кремации на указанном участке и в здании", - говорится в сообщении.

Также прокуратура подала в суд заявление с требованием запретить поставку газа для функционирования кремационного оборудования.

В пресс-службе уточнили, что данный земельный участок располагается в зоне производственно-коммунальных объектов, ритуальная деятельность на нем запрещена. Кроме этого, собственник здания и земельного участка, а также ООО "Альянс" не имеют проекта нормативов допустимых выбросов и проекта санитарно-защитной зоны. Таким образом, использование крематория на этом месте создает угрозу окружающей среде, жизни и здоровью граждан.