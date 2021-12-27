Туве выделили 46,5 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для ковидных больниц

ТАСС, 27 декабря. Резервный фонд правительства России выделил 46,5 млн рублей на поддержку больниц Тувы, борющихся с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник на аппаратном совещании в правительстве республики сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

"Выделено чуть более 46 млн рублей на поддержку больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Деньги пойдут на ремонт и замену оборудования, которое используется при лечении заболевших COVID-19, закупку расходных материалов, а также средств индивидуальной защиты для медперсонала", - сказал Ховалыг.

Министерству здравоохранение региона поручено проконтролировать обеспечение всего необходимого для борьбы с коронавирусом за счет этих средств, особенно обратить внимание на организацию работы пунктов вакцинации и лабораторных служб в новогодние выходные.

В Туве в декабре отмечается снижение числа заболевших коронавирусом. С 20 по 26 декабря выявлено 107 больных с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, что на 14 случаев меньше, чем за предыдущую неделю. На лечении находятся 269 пациентов, что на 110 человек меньше, чем за прошлую неделю.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Туве зарегистрировано почти 31,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 29,3 тыс. пациентов выздоровели, 317 умерли.