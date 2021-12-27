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Власти Крыма подадут иск к Зеленскому за задолженности по коммунальным платежам

По словам главы региона Сергея Аксенова, Владимир Зеленский несколько месяцев назад перестал платить коммунальные платежи за свою квартиру в Ливадии

ТАСС, 27 декабря. Власти Крыма подадут иск для того, чтобы в судебном порядке взыскать задолженность за коммунальные услуги, которая образовалась у президента Украины Владимира Зеленского, владеющего недвижимостью в Ливадии. Об этом в понедельник в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица" рассказал глава региона Сергей Аксенов.

Зеленский владеет квартирой в Ливадии в Крыму. Несколько месяцев назад он перестал платить коммунальные платежи, образовалась задолженность.

"Судиться. Выйду с иском, - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о мерах, которые примут власти полуострова. - Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым".

Глава Крыма напомнил, что Зеленский ранее своевременно платил за коммунальные услуги. "Коллеги говорили, раньше стабильно вносил по 6 тыс. рублей в месяц", - добавил Аксенов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымЗеленский, Владимир Александрович
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