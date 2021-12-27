Аксенов связал конфликт в парке Фороса с деструктивным использованием темы экологии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Конфликт из-за вырубки деревьев в Форосском парке в Крыму связан с попыткой раскачать ситуацию, используя экологическую повестку. Таким мнением в понедельник в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица" поделился глава Крыма Сергей Аксенов.

В поселке Форос в Крыму ведется строительство детского лагеря. В феврале жители пожаловались на вырубку деревьев в местном парке, который является памятником садово-паркового искусства.

"В Форосе появятся новые рабочие места, мы договорились, что ребята, живущие там, смогут заниматься в спортивных и других секциях при лагере, ходить в бассейн. Это реальная польза. Остальное - попытка раскачать ситуацию, используя модную экологическую повестку", - сказал Аксенов.

Причиной конфликта, как отметил собеседник агентства, является не стройка, а угроза закрытия доступа в парковую зону. Это решение застройщика глава Крыма назвал ошибочным. "Нельзя лишать жителей Фороса возможности зарабатывать на сдаче квартир, всегда надо искать баланс между интересами предпринимателей и всех остальных. Мы его нашли", - отметил Аксенов.

Глава региона напомнил, что после инцидента лично побывал в парке и осмотрел место вырубки. "Спрашиваю застройщика: за каждое срубленное или поврежденное дерево посадишь пять новых? Конечно, говорит, сделаю. Задаю вопрос местным: устраивает? Отвечают: да, только пусть еще пальмы пересадят. Вот и все", - добавил Аксенов.