Путин поручил продолжить в 2022 году осуществление допвыплат медикам, борющимся с ковидом

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ продолжить в следующем году осуществление дополнительных выплат медикам, борющимся с коронавирусом. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-19), социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания", - говорится в списке поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства.

Путин также распорядился установить медикам и работникам, контактирующим с больными ковидом, выплату специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни с 31 декабря по 9 января. Доложить по исполнению поручения необходимо до 30 декабря.

Кроме того, кабмину совместно с региональными властями необходимо обеспечить своевременную выплату зарплаты и специальных социальных выплат за работу в выходные и праздничные дни таким медикам и работникам. По этому пункту глава государства ждет доклад до 15 марта 2022 года. Ответственными по поручению назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.