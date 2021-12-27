Власти на Алтае выделили автобус для бесплатной перевозки учащихся на каникулы после ДТП

ТАСС, 27 декабря. Власти Кош-Агачского района в Республике Алтай организуют на период зимних каникул бесплатную перевозку школьников и студентов из Горно-Алтайска домой. Решение принято после ДТП, в котором погибли трое подростков, сообщил в понедельник на своей странице в Instagram председатель Совета депутатов района Санаш Дидунов.

В минувшую субботу на Чуйском тракте в Республике Алтай столкнулись Nissan X-Trail и Toyota Corona. Оба водителя и два пассажира погибли на месте ДТП, еще один пассажир умер в больнице. Среди погибших три подростка. Еще двое пострадавших, в том числе один ребенок, находятся в больнице. Известно, что студенты направлялись домой на автомобиле такси.

"Тема бесплатной перевозки детей на каникулы давно обсуждалась и Советом депутатов, и администрацией района. Последние события способствовали осуществлению задуманного. Частные извозчики зачастую пренебрегают правилами безопасности и не соблюдают скоростной режим. К тому же в преддверии новогодних праздников многие водители увеличили стоимость проезда. Понимаем, дорога не близкая, поэтому и решили совместно с администрацией района выделить бесплатный автобус для перевозки наших детей с мест учебы на каникулы домой и обратно", - написал Дидунов.

Он отметил, что организованная перевозка даст возможность многим семьям, особенно многодетным и находящимся в трудной жизненной ситуации, сэкономить на проезде и обеспечит безопасность детей.