Будущий глава ХДС выступил за поэтапный план введения обязательной вакцинации от COVID-19

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц считает возможным введение пошагового плана при установлении требований о всеобщей вакцинации жителей Германии против коронавируса. Такое мнение он высказал в опубликованном в понедельник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Цель состоит и остается в том, чтобы повысить уровень вакцинации", - отметил Мерц. "Чем больше людей в Германии будет вакцинировано, желательно в третий раз, тем легче будет протекать пандемия для всех нас", - добавил он. Вместе с тем Мерц уточнил, что введение обязательной вакцинации поднимает ряд этических, конституционных и организационных вопросов.

"Они должны быть прояснены до принятия решения. Возможно, своего рода поэтапный план проведения обязательной вакцинации групп [населения] также может привести к достижению цели", - подчеркнул будущий глава ХДС. В этой связи он заметил, что, помимо медицинских работников и сотрудников домов престарелых, обязательную вакцинацию должны пройти работники детских садов, школ и университетов, а также сотрудники так называемой критической инфраструктуры: полиции и пожарных служб, организаций по оказанию помощи и других важных учреждений.

"Такое требование может быть применено к ним, поскольку с самого начала своей деятельности они взяли на себя обязательство служить этой стране", - резюмировал политик. Таким образом, по его словам, введение обязательной вакцинации и контроль за ее исполнением также будут децентрализованы.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии 26 декабря прошлого года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники важных социальных профессий. В ходе кампании используются вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британо-шведской фирмой AstraZeneca.