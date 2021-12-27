"Ведомости": Федор Бондарчук стал генпродюсером "НМГ Студии"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Федор Бондарчук в ходе изменения структуры управления "НМГ Студией" стал ее генеральным продюсером. Пост гендиректора займет продюсер Дмитрий Табарчук, сообщили газете "Ведомости" в холдинге "Национальная медиа группа" (НМГ), в состав которого входит студия.

Отмечается, что пост президента покинет занимавший его с момента создания студии Вячеслав Муругов. Как пояснил сам Муругов, этот пост в ходе изменения структуры управления активом решено упразднить. При этом студия продолжит работу в составе кластера "НМГ развлекательное телевидение", которым он руководит в должности замгендиректора холдинга по развлекательному телевидению.

Кроме того, как отметил в беседе с изданием топ-менеджер "НМГ Студии", она переориентируется на выпуск проектов для цифровой среды. Это связано с падением кинопроката в 2020 и 2021 году из-за пандемии и ограничений на посещение кинотеатров. При этом студия может начать производить сериалы для сервиса Okko и видеосервиса Wink, которым управляет партнер НМГ "Ростелеком", а не только для собственной платформы more.tv, рассказали "Ведомостям" два собеседника в этих компаниях и топ-менеджер крупной кинокомпании.