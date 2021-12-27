Прокуратура просит суд признать видео блогера Михаила Литвина запрещенным в России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Прокуратура обратилась в суд с иском о признании запрещенным в РФ видео блогера Михаила Литвина, на котором он ездит на машине по торговому центру в Подмосковье.

Одинцовская городская прокуратура провела проверку по факту публикации и сочла, что блогер размещает материалы, пропагандирующие антиобщественное поведение и вызывающие положительные отклики и комментарии пользователей, имеющие широкий резонанс. "Согласно законодательству РФ, распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, запрещено. В этой связи Одинцовская городская прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещенной в двух аккаунтах в социальных сетях, запрещенной к распространению на территории РФ", - сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

В 2020 году Литвин вошел в топ-10 самых просматриваемых блогеров в России по версии YouTube. У него насчитывается около 8,39 млн подписчиков на YouTube и 14,2 млн в Instagram. Видео с заездом на автомобиле по торговому центру посмотрели почти 3 млн человек.