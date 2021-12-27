Жителей Москвы и Подмосковья в новогоднюю ночь ждет мягкая скандинавская погода

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мягкий температурный фон со слабыми заморозками и небольшим снегом ожидают жителей Москвы и Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Москвичей и жителей Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января ждет облачная погода, местами пройдет слабый снег (0,1-1,1 мм), ветер южной четверти 4-9 м/с, температура воздуха в Москве минус 3-6, по области минус 2-7, что на 5 градусов теплее положенного. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм ртутного столба. Высота снежного покрова в столице составит 25-28 см, что почти в 1,5 раза больше нормы, по области от 24 см на западе до 36 см на востоке", - написал он на своей странице в Instagram.

Как отметил специалист, ожидающиеся слабые заморозки соответствуют комфортному морскому климату таких североевропейских столиц, как Осло, Хельсинки или Стокгольм.

"Таким образом, погоду в российской столице в первую январскую ночь можно охарактеризовать как "еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами", - пояснил синоптик.