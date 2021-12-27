Аномальные морозы продержатся в Хабаровске и на юге края до конца года

ХАБАРОВСК, 27 декабря. /ТАСС/. Аномально холодная погода сохранится в Хабаровске и в южных районах Хабаровского края до конца года, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По информации ФГБУ "Дальневосточное УГМС", до 31 декабря 2021 года на территории г. Хабаровска и южных районов края (Бикинский, Вяземский, им. Лазо) сохраняется аномально холодная погода и сильные морозы - минус 34 и ниже", - говорится в сообщении.

Температура воздуха сильно понизилась в Хабаровском крае из-за затока холодной воздушной массы с территории Якутии, пояснили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре. Такие морозы на пять-семь градусов ниже нормы для Хабаровска и юга края. В новогоднюю ночь в Хабаровске ожидается минус 33 градуса, в южных районах - от минус 33 до минус 40 градусов.

В центральных и северных районах до конца года ожидается минус 38 - минус 42 градуса. Ночь на первое января может быть такой же холодной. При этом в самом холодном населенном пункте Хабаровского края - селе Нелькан, расположенном в гористой местности в Аяно-Майском районе, где ранее регистрировались температуры ниже 50 градусов, потеплело до минус 40 градусов.