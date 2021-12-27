Немецкий инфекционист считает, что пандемия пойдет на спад в 2022 году

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Директор Института инфекционных заболеваний и госпитальной гигиены Университетской больницы Йены Матиас Плетц полагает, что сложная эпидемическая ситуация, вызванная распространением коронавируса, улучшится в 2022 году. Такое мнение он высказал в понедельник агентству DPA .

"Волны [пандемии] будут становиться все более незначительными, даже если появятся новые варианты, поскольку просто уже имеется определенный базовый иммунитет", - отметил Плетц. Например, пандемия испанского гриппа, по его словам, показала, что такой вирус никогда не исчезнет полностью. Однако, продолжил инфекционист, со временем ситуация станет такой, что "система здравоохранения сможет с ней справиться".

Основная проблема, связанная с массовым распространением коронавируса, как подчеркнул инфекционист, заключалась в том, что вирус поражал население, не имевшее никакого иммунитета против него в начале пандемии. "Это было все равно, что бросить спичку в лужу с бензином", - продолжил Плетц. Что касается омикрон-штамма коронавируса, то эксперт заметил, что у людей возникает так называемый гибридный иммунитет, приобретенный в результате вакцинации и перенесенного заболевания.

В ФРГ в последние недели число новых случаев заражения коронавирусом сокращается, но все равно остается высоким по сравнению с летними и осенними показателями. По данным Института Роберта Коха, число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в ФРГ увеличилось за последние сутки на 13 908. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 7 005 289 жителей. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 69 пациентов. Общее число летальных исходов в Германии за все время пандемии достигло 110 433. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) сейчас составляет 222,7.