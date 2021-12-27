Грузоподъемность единственной ледовой переправы через Обь на Ямале увеличили до 25 тонн

ТАСС, 27 декабря. Грузоподъемность единственной ледовой переправы через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), действующей между городами Салехард и Лабытнанги, повысили до 25 тонн для колесных транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства в понедельник.

"27 декабря с 11:00 (09:00 мск) повышается грузоподъемность на ледовой переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Для колесных транспортных средств - до 25 тонн, гусеничные ТС - до 40 тонн (после согласования), опасные грузы в одиночном порядке - до 30 тонн", - говорится в сообщении.

На грузоподъемность переправы влияет толщина льда. Повышение тоннажа происходит постепенно, в зависимости от погодных условий.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. Население города составляет около 50 тыс. человек. Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке и вертолетов. В этом году ледовая переправа открылась 24 ноября.