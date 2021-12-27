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Грузоподъемность единственной ледовой переправы через Обь на Ямале увеличили до 25 тонн

Такая норма действует для машин на колесах, для гусеничного транспорта грузоподъемность может составить до 40 тонн

ТАСС, 27 декабря. Грузоподъемность единственной ледовой переправы через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), действующей между городами Салехард и Лабытнанги, повысили до 25 тонн для колесных транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства в понедельник.

"27 декабря с 11:00 (09:00 мск) повышается грузоподъемность на ледовой переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Для колесных транспортных средств - до 25 тонн, гусеничные ТС - до 40 тонн (после согласования), опасные грузы в одиночном порядке - до 30 тонн", - говорится в сообщении.

На грузоподъемность переправы влияет толщина льда. Повышение тоннажа происходит постепенно, в зависимости от погодных условий.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. Население города составляет около 50 тыс. человек. Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке и вертолетов. В этом году ледовая переправа открылась 24 ноября.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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