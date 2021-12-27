В Белоруссии началась вакцинация подростков от коронавируса

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса началась в понедельник в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"В Беларуси началась вакцинация детей против инфекции COVID-19! <...> Сегодня первым пациентом в 6-й поликлинике Минска стал 16-летний Роман", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для вакцинации подростков используют китайский препарат Verо Cell. В ведомстве добавили, что для этого необходимо письменное согласие родителей. В Минздраве отметили, что вакцинацию можно пройти не раньше, чем через 6 месяцев после перенесенного заболевания COVID-19.

Кампания по массовой вакцинации взрослых от коронавируса стартовала в Белоруссии в конце декабря 2020 года. С 1 октября того же года начали прививать добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований, а после республика стала первым государством после России, официально его зарегистрировавшим. Затем в стране наладили совместное производство этого препарата, который в настоящее время используют для вакцинации населения. В Белоруссию также доставили несколько партий препарата Vero Cell. В июле была зарегистрирована российская вакцина "Спутник Лайт".

По последним данным, в стране более 4 587 000 человек получили один компонент препарата от коронавируса, из них более 3 517 000 человек прошли полный курс вакцинации. С начала пандемии в Белоруссии было выявлено 693 584 случая инфицирования коронавирусом, от вызванных инфекцией осложнений умерли 5 499 человек.