Мишустин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником - Днем спасателя.

"Сегодня МЧС динамично развивается, внедряет в работу современную технику, высокие технологии и научные разработки. В настоящее время на вооружении ведомства находятся беспилотные авиационные системы, наземные и подводные робототехнические комплексы. А также используются новейшие пожарно-спасательные технологии, методы прогнозирования и предупреждения природных и техногенных катаклизмов. Все это позволяет сводить к минимуму последствия катастроф", - отмечается в поздравлении премьера, опубликованном в понедельник на сайте кабмина.

Глава правительства отметил компетентность, отвагу и самоотверженность российских спасателей. "Нет такой задачи, которую вы не смогли бы решить. Уверен, что и впредь вы будете действовать как единая команда, оставаясь верными своему девизу - "Предотвращение. Спасение. Помощь", - добавил он.

Профессиональный праздник День спасателя появился в 1995 году. В соответствии с указом президента, он был установлен 27 декабря, в день создания МЧС. В этом году министерство отмечает 30-ю годовщину с момента своего формирования.