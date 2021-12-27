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В Свердловской области создали новый зоологический заказник "Тошемский"

Его площадь составит 113,5 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Свердловские власти создали в регионе новый государственный зоологический заказник областного значения "Тошемский". Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области в понедельник.

"Создать на территории Ивдельского городского округа особо охраняемую природную территорию областного значения - государственный природный зоологический заказник областного значения "Тошемский", - говорится в документе.

Площадь заказника будет составлять 113 519,6 га. Его целями станут сохранение, воспроизводство и повышение численности северного оленя, речной выдры, европейской норки, соболя, а также охотничьих ресурсов. Вместе с этим в качестве задач заказника указано создание и развитие историко-культурного комплекса, поддержание ведения традиционного природопользования коренным малочисленным народом Севера (манси).

Финансирование расходов на содержание заказника будет осуществляться за счет средств областного бюджета и других финансовых источников, не запрещенных законодательством РФ.

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