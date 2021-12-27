Следователи отказались от версии об обледенении вынужденно севшего в Иркутске самолета S7

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Магадан - Новосибирск и вынужденно севший в Иркутске 2 декабря, проходил в аэропорту вылета противообледенительную обработку в соответствии с установленными правилами. В данный момент версия об обледенении судна следствием не рассматривается, сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте Сергей Синяков.

"Эта версия была в первую очередь проверена. И установлено, что противообледенительная жидкость соответствует ГОСТам, установленным в Российской Федерации. В настоящее время эта версия не рассматривается", - сказал Синяков.

Он пояснил, что основные версии, которые рассматривают следователи в настоящее время: ошибка экипажа и техническая неисправность судна.

Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск, 2 декабря совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Как сообщали ТАСС в аэропорту, посадка прошла благополучно на ручном управлении. На борту находились 199 человек, никто не пострадал. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.