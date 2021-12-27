Минздрав Грузии возглавил замглавы Минобороны Зураб Азарашвили

ТБИЛИСИ, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что действующий заместитель министра обороны Зураб Азарашвили возглавит Минздрав республики.

"Сегодня я вам представляю нового министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, господина Зураба Азарашвили", - сказал Гарибашвили на брифинге в понедельник.

В Грузии глава кабмина может без согласования с парламентом назначать министров, однако если произойдет замена одной трети членов правительства, потребуется повторное утверждение всего его состава депутатами.

Должность главы Минздрава стала вакантной после того, как прежний руководитель ведомства Екатерина Тикарадзе 9 декабря заявила об уходе в отставку.

Азарашвили - магистр бизнес-администрирования. Он работал в различных банках, в период с 2020 по 2021 год. был руководителем государственного военного научно-технического центра "Дельта". В феврале 2021 года стал заместителем министра обороны Грузии.