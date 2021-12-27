Боливия получила от КНР 3 млн доз вакцины от ковида, предоставленных безвозмездно

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 декабря. /ТАСС/. Партия из 3 млн доз вакцины Sinopharm, безвозмездно предоставленных Китаем, прибыла в воскресенье в Боливию. Об этом сообщил в своем Twitter президент южноамериканской страны Луис Арсе.

"3 млн доз вакцины Sinopharm и миллион одноразовых шприцев прибыли в страну для продолжения [кампании] по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Мы благодарим президента Си Цзиньпина и братский народ КНР за этот щедрый дар", написал боливийский лидер. Эта партия препарата от ковида стала самой крупной из тех, которые предоставил Китай Боливии с начала пандемии.

Как отметили представители властей Боливии, южноамериканская страна получила уже 12 млн доз вакцины Sinopharm. Это составляет 58% от всех препаратов против COVID-19, которые доставлены в республику.

С начала пандемии в Боливии с 11,5 миллионным населением использовано 9,5 млн вакцин Sinopharm, AstraZeneca, "Спутник V", Johnson & Johnson и Pfizer для граждан старше 18 лет. В стране около 739,4 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет получили 2 дозы прививки от коронавируса, 152,6 тыс. - одну. Кроме того, более 152 тыс. детей от 5 до 11 лет прошли начальную стадию иммунизации препаратами Sinopharm y Pfizer.

С марта 2020 года в республике коронавирусом заразилось более 575 тыс. человек, 19 530 умерли от последствий инфицирования.