{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новую школу взамен сгоревшей построили в поселке на берегу Байкала в Иркутской области

Учебное заведение рассчитано на 90 человек, также в здании расположен детский сад на 20 мест

ИРКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Школу, построенную взамен сгоревшей, открыли в селе Большое Голоустное Иркутской области, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В Большом Голоустном открыли новую школу-детский сад. Школа рассчитана на 90 мест, детский сад - на 20. Двухэтажное здание представляет собой быстровозводимую блочно-модульную конструкцию с утеплением. На возведение объекта строителям потребовалось полгода", - говорится в сообщении.

В школе учится 71 ребенок, работают 18 педагогов. В новом здании есть пищеблок, спортзал с душевыми кабинками, актовый зал со сценой и костюмерной. Строительство профинансировала одна из ресурсодобывающих компаний, которая выделила более 340 млн рублей.

Школа в Большом Голоустном сгорела в ноябре 2020 года. Это было деревянное здание 1962 года постройки. Причиной пожара стала неисправность электротехнического оборудования. До открытия нового здания детей возили на учебу в соседнее село Малое Голоустное.

Теги
РоссияИркутская область
Матвиенко поддерживает законопроект об ужесточении наказания за пытки
Читать полностью