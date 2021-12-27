Власти Москвы обеспечили безопасность свыше 5 тыс. спортивных мероприятий в 2021 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы в 2021 году обеспечили безопасность при проведении более 5 тыс. спортивных мероприятий, в них приняли участие свыше 1,5 млн человек. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

"В 2021 году в столице проведено 5 052 спортивных мероприятия различного уровня, в том числе 219 международных, среди них: футбольные, хоккейные и баскетбольные матчи, спортивные единоборства, соревнования по легкой и тяжелой атлетике, водным и зимним видам спорта, спортивные праздники и т. д. В минувшем году Москва приняла одиннадцатый Чемпионат мира FIFA по пляжному футболу. Также было проведено более 350 футбольных матчей, в том числе с участием сборной России, команд РПЛ и иных профессиональных и любительских команд. Состоялось свыше 190 хоккейных матчей, в том числе игр в рамках Еврохоккейтура и КХЛ, более 200 баскетбольных встреч", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что для охраны общественного порядка при проведении спортивных событий в 2021 году было задействовано более 190 тыс. человек. В их числе около 43 тыс. полицейских, порядка 40 тыс. представителей Росгвардии и более 107 тыс. народных дружинников, работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб объектов проведения мероприятий.

"В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий реализовывался комплекс необходимых организационно-практических мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности. Чрезвычайных происшествий при проведении спортивных соревнований не допущено", - отметили в департаменте.