Коэффициент распространения ковида в России третий день держится на уровне 0,93

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России третий день подряд держится на отметке 0,93, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба.

Впервые с начала мая показатель оказался меньше единицы во всех десяти регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Москве и Подмосковье он составил 0,97, в Ростовской и Свердловской областях - 0,96 и 0,95 соответственно, в Санкт-Петербурге - 0,94.

В Пермском крае индикатор равен 0,91, в Воронежской области - 0,9, в Самарской - 0,89, в Красноярском крае - 0,88, а в Нижегородской области - 0,83.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.