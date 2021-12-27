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Пандемия COVID-19
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В Москве зарегистрировали 68 смертей из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 4 октября

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в столице увеличилось за сутки на 2 239

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 68 против 71 днем ранее, до 36 488.

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Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Количество смертей за сутки стало минимальным с 4 октября, когда в столице зафиксировали 66 летальных исходов.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 239 против 2 180 днем ранее, до 2 021 841. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,11%.

Количество выздоровевших в Москве возросло за сутки на 2 628, до 1 857 711. Сейчас в городе, по информации штаба, проходят лечение 127 642 человека.

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