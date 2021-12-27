Безопасность в центре Москвы в новогоднюю ночь обеспечат около 3,5 тыс. человек

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. человек будут обеспечивать безопасность граждан в новогоднюю ночь в центре Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

"В новогоднюю ночь в центральной части города для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан планируется задействовать около 3,5 тыс. человек, в том числе 2 тыс. полицейских и 1,5 тыс. представителей Росгвардии. В остальные дни новогодних каникул с 1 января по 9 января 2022 года ежедневно службу будут нести около 1,1 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии", - рассказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что в новогодние каникулы в столице планируется проведение множества различных мероприятий, подготовка к ним ведется уже сейчас. В связи с действием в Москве режима повышенной готовности общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2022 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления будут проходить в особом режиме.

"С 10 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на 27 площадках города запланировано проведение торговой ярмарки-фестиваля "Путешествие в Рождество", на которой предусмотрены новогодняя торговля, работа каруселей, ледовых катков. Также в рамках встречи Нового 2022 года и празднования Рождества Христова планируется проведение различных культурно-массовых мероприятий. Так, в период с 25 декабря по 7 января в Гостином дворе запланировано проведение 40 детских новогодних представлений. В Храме Христа Спасителя в период с 24 декабря по 9 января организованы детские новогодние спектакли (всего 68 представлений)", - добавили в департаменте.

Кроме того, на площадке ЦВЗ "Манеж" (Манежная площадь, д. 1) в период с 3 по 18 января планируется демонстрация экспозиционного пространства "Фанерон. Город мечты". Экспозиция посвящена городу будущего, на которой различные сферы деятельности будут представлены через инсталляции, музыку и интерактивы. Также в учреждениях, подведомственных департаменту культуры города Москвы (в его ведении находится почти 1,2 тыс. объектов), ведется работа по организации праздничных мероприятий с очным посещением и в онлайн-формате (на официальных сайтах).

"В период новогодних праздников запланированы народные гулянья и спортивные мероприятия на катках и площадках города с режимом работы: 11:00-21:00 (будни), 10:00-22:00 (выходные). При этом во исполнение указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности", количество зрителей каждого представления составит не более 70% от общей заполняемости зала. Допуск граждан старше 18 лет на объект (территорию) проведения мероприятия будет осуществляться только при наличии действующего QR-кода, оформленного в установленном порядке", - отметили в пресс-службе.