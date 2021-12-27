Матвиенко назвала ситуацию ситуацию с ковидом в РФ не безоблачной, но стабильной

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России сегодня стабильная, однако окончательно проблема еще не разрешена. Об этом в понедельник сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты.

"Нельзя сказать, что ситуация с ковидом безоблачная, но все-таки она стабильная", - отметила Матвиенко.

Она добавила, что, по мнению медиков и экспертов, в ноябре и декабре шла очень активная вакцинация граждан, это "дало свои результаты, они очевидны". "Тем не менее мы должны понимать, что пока еще ковид мы не победили. Я хочу поблагодарить всех тех граждан, кто привился, проявил свою ответственность, и все-таки обратиться с просьбой к тем, кто еще этого не сделал. Мы должны достичь коллективного иммунитета, для этого нужна 100% вакцинация наших граждан", - подчеркнула Матвиенко.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, в понедельник число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 715. Всего уже выздоровели 9 293 486 человек, доля выписанных пациентов увеличилась до 89,2% от общего числа заразившихся. Согласно данным штаба в понедельник число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 210, до 10 415 230. При этом число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 937, это минимум с 8 октября. Всего с начала пандемии умерли 305 155 пациентов.