Матвиенко заявила, что законопроект о ковид-сертификатах может быть серьезно доработан

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приветствует дополнительное обсуждение законопроекта о введении ковид-сертификатов, ко второму чтению он может быть серьезно доработан.

"Я полагаю, что поступили абсолютно правильно, что направили его еще раз на согласование в субъекты Федерации, в Совет Федерации, в общественные, неправительственные организации", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Полагаю, что этот закон, конечно же, ко второму чтению может быть серьезно доработан", - добавила она.